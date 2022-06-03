Сомнолог развеяла миф о бодрящих свойствах кофе

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Кофе действует на всех людей по-разному, некоторые не чувствуют после его употребления бодрящий эффект. Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-сомнолог Софья Черкасова.

"Чувствительность кофеина у всех разная. Некоторые люди ничего не ощущают, а другие выпьют чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером", – объяснила специалист.

По ее словам, чтобы повысить восприимчивость к кофеину, можно попробовать снизить его потребление, например пить кофе не каждый день. Дело том, что рецепторы организма со временем привыкают к этому веществу.

Ранее сомнолог Екатерина Племянникова рассказала о болезнях, при которых сильную сонливость не помогает побороть даже кофе. По ее словам, в числе таких заболеваний гипотиреоз, анемия, неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина D.

