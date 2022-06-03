Половина пожилых россиян не пользуется интернетом – опрос

07:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Почти все молодые россияне пользуются интернетом, тогда как с увеличением возрастной группы этот показатель падает и для людей старше 60 лет составляет менее половины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование Фонда "Общественное мнение".
Так, регулярно заходят в интернет 99% граждан от 18 до 30 лет. Среди людей 31–45 лет доля тех, кто в Сеть не заходит, составляет 4%.
Заметно снижается доля пользователей интернета после 46 лет. В возрастной группе 46–60 лет интернетом не пользуются 30% россиян. А среди людей старше 60 лет этот показатель достигает 51%.
Общая доля всех россиян, которые не используют интернет, составляет 21%. При этом молодые люди заходят в Сеть регулярно, тогда как среди пожилых граждан активных пользователей только 41%.
Ранее Россия вошла в тройку стран с самым доступным мобильным интернетом в мире. Первое место в рейтинге занял Израиль: там средняя цена гигабайта трафика составляет 5 центов. Далее расположились Италия и Россия, где мобильный трафик стоит 27 и 29 центов за гигабайт соответственно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: