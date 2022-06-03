Половина пожилых россиян не пользуется интернетом – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти все молодые россияне пользуются интернетом, тогда как с увеличением возрастной группы этот показатель падает и для людей старше 60 лет составляет менее половины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование Фонда "Общественное мнение".

Так, регулярно заходят в интернет 99% граждан от 18 до 30 лет. Среди людей 31–45 лет доля тех, кто в Сеть не заходит, составляет 4%.

Заметно снижается доля пользователей интернета после 46 лет. В возрастной группе 46–60 лет интернетом не пользуются 30% россиян. А среди людей старше 60 лет этот показатель достигает 51%.

Общая доля всех россиян, которые не используют интернет, составляет 21%. При этом молодые люди заходят в Сеть регулярно, тогда как среди пожилых граждан активных пользователей только 41%.

Ранее Россия вошла в тройку стран с самым доступным мобильным интернетом в мире. Первое место в рейтинге занял Израиль: там средняя цена гигабайта трафика составляет 5 центов. Далее расположились Италия и Россия, где мобильный трафик стоит 27 и 29 центов за гигабайт соответственно.

