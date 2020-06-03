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Общество

03 июня, 19:08

Москвичей предупредили о ливне с грозой до утра четверга

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гроза с порывистым ветром надвигается на Москву: погода в городе начнет ухудшаться с 19 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"В период с 19 часов 3 июня до 10 утра 4 июня в Москве ожидается сильный, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 12–17 метров в секунду", – сообщили в МЧС.

Москвичам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. В случае если такой возможности нет, водителям советуют соблюдать скоростной режим.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", – сказали в ведомстве.

Горожанам напомнили, что при усилении ветра нужно укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, во время дождя пешеходам не рекомендуется укрываться под деревьями, а автомобилистам – парковать машины рядом с ними.

Коммунальные службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра. Службы готовы устранять последствия падения деревьев, повреждений линий электропередачи, дорожных знаков и других.

В столичном регионе снова ожидается дождь

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