Обнаруженных в Западном Дегунине уток переселят в Московский зоопарк

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Птенцов диких уток, обнаруженных у ремонтируемого Дегунинского пруда, переселят в Московский зоопарк, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосводостока.

Уток нашли сотрудники Мосводостока при спуске воды, который проводится в рамках работ по ремонту пруда около дома № 17 на улице Дегунинской.

В новый дом птицы переедут 4 июня. Ремонт пруда планируется завершить до разгара летнего сезона, работы ведутся в ускоренном режиме.

Ранее москвичи спасли семью уток в Войковском районе. Чтобы с пернатыми ничего не случилось, люди проводили их до ближайшего водоема.