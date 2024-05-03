Средняя температура воздуха в Москве опустилась ниже нормы 2 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя температура воздуха в Москве 2 мая опустилась почти на два градуса ниже нормы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что по гребню полярного антициклона в город пришел арктический воздух.

"Утром 3 мая адвекция холода продолжилась, на уровне 1,5 километра температура понизилась до -6 градусов", – информировала синоптик.

Позднякова также отметила, что положительная температура удерживалась только в нижнем двухсотметровом слое. Заморозки не пришли в столицу из-за плотного ветра.

Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил, что в ночь на 6 мая в Москве ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Из-за этого в городе может пойти слабый снег, а на дорогах образуется гололедица. По словам специалиста, такой температурный фон соответствует норме начала апреля.

