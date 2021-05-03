Еще 1 408 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1 408 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Суммарно количество вылечившихся горожан достигло 996 373.

При этом за последние сутки заболели 2 635 человек, госпитализированы 976 человек, скончались 58 пациентов.

В ведомстве призвали оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

В России за последние сутки подтвердили 8 489 новых случаев коронавируса. В 1 173 случаях болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в России подтверждено 4 831 744 случаев коронавируса.

