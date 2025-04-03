Протоиерей Харитонов: интимная жизнь во время Великого поста не является грехом

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Секс во время Великого поста не является грехом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерея Константина Харитонова.

По его словам, мужчин и женщина должны заниматься сексом лишь в законом браке, так как все остальное будет считаться смертным грехом.

"Апостол Павел сказал: "Брак честен, ложе нескверно", – добавил Харитонов.

Однако он уточнил, что мера воздержания во время Великого поста должна решаться исключительно между супругами.

Ранее епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посоветовал верующим ограничить информационный поток и выбирать позитивные новости в Великий пост. Он обратил внимание на то, что в XXI веке граждане очень перегружены различными сведениями.

Служитель церкви также напомнил, что основу информационного потока составляют негативные сообщения. Однако, по его словам, необязательно отказываться от всех новостей, но выбирать стоит те, что не вызывают беспокойства.

