Еще 1 151 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице выздоровел еще 1 151 пациент, получивший лечение от коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Общее число людей, вылечившихся от коронавируса в столице, теперь составляет 948 845 человек.

За последние сутки в Москве подтвердили 2 011 случаев заболевания. Госпитализация потребовалась 892 пациентам, скончались 52 человека.

В России за последние сутки выявили 9 021 новый случай коронавируса. Общее число зарегистрированных в стране эпизодов заболеваемости – 4 572 077 случаев в 85 регионах.

