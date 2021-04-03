В России выявили 9 021 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 9 021 новый случай коронавируса в 84 регионах, как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Сообщается, что в том числе выявлено активно 1 223 (13,6%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве подтверждены 2 011 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 717, в Московской области – 594, в Нижегородской области – 274.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 572 077 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе – 0%.

За последние сутки по всей стране подтверждено 384 смерти. За весь период борьбы с пандемией по России умерло 100 017 человека с диагностированным коронавирусом.

Также за прошедшие сутки в РФ выписано по выздоровлении 9 618 пациентов. С момента начала пандемии COVID-19 переболели 4 195 869 человек.

По мнению экспертов аналитического портала "СберИндекс", в России может существенно увеличится число новых случаев коронавируса к середине апреля. Такой вывод специалисты сделали на основе математической модели с учетом степени соблюдения гражданами санитарных мер.

