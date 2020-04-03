В МЧС предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Московской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12–17 метров в секунду, которое продлится с 12:00 до 21:00, сообщают в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Из-за порывистого ветра в столичном регионе Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности до 06:00 воскресенья, 5 апреля.

Синоптики прогнозируют в столице резкие перепады ночных и дневных температур. "Игра температур" начнется в понедельник: ночи будут прохладными, а днем будет тепло.

В предстоящие выходные в Москве установится теплая погода. К концу недели воздух прогреется до плюс 10 градусов. В пятницу и субботу местами может пройти небольшой дождь.

При этом ночь на воскресенье будет холодной. Температура вновь упадет до нуля градусов, по области столбики термометров могут уйти в минус. В дневные часы воздух прогреется до +7 градусов.