Психолог объяснила, почему несвободные мужчины переписываются с другими девушками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Причины общения несвободного мужчины с другими девушками могут быть разными. Он может находиться в поисках любовницы, пребывать в состоянии возрастного кризиса или искать девушку для дружбы. Об этом "Газете.ру" сообщила психолог Надежда Акимова.

Она отметила, что любовницу мужчины ищут, когда чувствуют недостаток любви и секса.

"Тем не менее не всегда все так просто. Иногда мужчины действительно просто хотят общаться. И это вторая причина переписок "на стороне". Если возлюбленная не выслушивает партнера, а ему не с кем поделиться своими мыслями, иногда приходится "изливать душу" кому-то еще", – объяснила специалист.

По словам эксперта, третья причина заключается в кризисе среднего возраста, во время которого мужчина пытается "доказать" себе, что он все еще привлекателен. Также она выделила попытку самоутверждения.

"Симпатия и внимание от других девушек всегда особенно приятны. Да и у мужчин на инстинктивном уровне заложено желание "новых побед", – добавила Акимова.

Она отметила, что мужчина может общаться с другими девушками и в дружеских целях.

"Несмотря на то что многие априори считают, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует, это не так. Большое количество примеров искренней дружбы доказывает обратное", – резюмировала психолог.

Ранее гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала, что некоторые люди не могут завершить отношения и возвращаются к бывшим после расставания, это может происходить по ряду причин. По словам эксперта, человек может расстаться со своим партнером специально, чтобы убедиться в силе и искренности его чувств. В таком случае он будет сидеть и ждать, когда парень или девушка начнет его возвращать.

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