Стоматолог назвала стресс и недосып причинами возникновения кариеса

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Причинами появления кариеса могут стать нервное напряжение, недосып и неправильный прикус. Об этом "Газете.ру" сообщила врач-стоматолог Луиза Автандилян.

"Длительный эмоциональный стресс негативным образом влияет на состояние зубов: во время нервного потрясения под воздействием гормона стресса – кортизола – меняется химический состав слюны, которая выполняет защитную функцию зубов", – отметила она.

По словам эксперта, люди, у которых присутствует хроническая недостаточность сна, могут столкнуться с кариесом. Специалист объяснила, что ночью слюна начинает вырабатываться медленнее.

"Из-за нарушения саливации в ночное время зубы более подвержены разрушительному воздействию кислот, образующихся во время ночного перекуса", – подчеркнула она.

Автандилян добавила, что причина поражения зубов может заключаться в неправильном прикусе, из-за которого нагрузка на зубные единицы возрастает. Также стоматолог выделила ксеростомию – сухость во рту. Она резюмировала, что недостаточное количество слюны ослабляет работу зубной эмали и провоцирует скопление бактерий.

Ранее стоматолог-терапевт Татьяна Панфилова рассказала, что в некоторых зубных пастах содержатся вещества, способные навредить зубам и полости рта.

Так, триклозан и метронидазол являются веществами, которые борются с бактериями и грибками, однако при частом использовании они уничтожают и полезную микрофлору.

"Доктор 24": зубной камень

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