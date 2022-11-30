Стоматолог рассказал, о каких опасных болезнях предупреждает воспаление языка

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Воспаление языка, или глоссит, может предупреждать о нарушении обмена веществ в организме, а также заболеваниях желудка и кишечника. Об этом Москве 24 рассказал стоматолог-хирург ЦКБ Управления делами президента РФ Владимир Полевой.

Глоссит, как правило, сопровождается покраснением и увеличением языка в размерах. Иногда на его поверхности появляются пятна. Кроме того, человек может чувствовать жжение и в некоторых случаях – онемение этого органа, объяснил эксперт. Глоссит по своей форме бывает острым. В этом случае язык резко опухает, краснеет и начинает болеть. В основном такие симптомы появляются в результате механической травмы либо ожога и быстро проходят.





Владимир Полевой стоматолог-хирург ЦКБ Управления делами президента РФ Также бывает хронический глоссит, который может длительное время беспокоить человека или в каких-то ситуациях в принципе не беспокоить, а быть выявлен случайно. Хронический глоссит, как правило, свидетельствует о том, что идет сбой в организме и надо искать причину в какой-то из систем органов.

Полевой также перечислил основные причины появления глоссита. Факторами, способными вызывать этот недуг, являются сколы на зубах, неправильно установленные пломбы и коронки, которые имеют острые края и хронически травмируют язык. Кроме того, развитию недуга способствует недостаточная гигиена полости рта.

"Зубной налет на зубах – это микроорганизмы, которые выделяют токсины, и длительное токсическое воздействие может передаваться на язык, что приводит к возникновению глоссита. Этот глоссит, как правило, будет носить хроническое течение", – объяснил специалист в интервью программе "Доктор 24".





Владимир Полевой стоматолог-хирург ЦКБ Управления делами президента РФ Язык приобретет характерный красный оттенок, вкусовые сосочки могут быть гипертрофированы, плюс к этому они еще будут на себе скапливать налет.

Еще одна распространенная причина глоссита, помимо стоматологических проблем, – дефицит определенных микроэлементов и витаминов в организме, продолжает стоматолог. "Чаще всего, опять же это имеет системный характер, выявляется железодефицитная анемия, то есть банально недостаток железа в организме, что приводит к системным сбоям", – объяснил он.

Полевой также напомнил, что язык, как и зубы, является неотъемлемой частью пищеварительной системы.





Владимир Полевой стоматолог-хирург ЦКБ Управления делами президента РФ Наиболее распространенной причиной глоссита являются чаще всего заболевания желудка и кишечника: гастрит, гастродуоденит, желудочно-кишечные кровотечения. Нарушается кислотный баланс, возникает обратный рефлюкс, то есть выброс в пищевод и ротоглотку кислоты, желчи. Она агрессивно воздействует на слизистую языка, тем самым развивая глоссит.

Именно поэтому важно регулярно проходить диагностику у гастроэнтеролога, заключил врач.

Ранее россиян предупредили, что о серьезных недугах иногда сигнализирует неприятный запах изо рта. В частности, речь может идти о проблемах со здоровьем зубов и десен. Кроме того, такой симптом в некоторых случаях предупреждает о пробках в миндалинах. Также неприятный запах изо рта может быть следствием проблем с пищеварением вроде язвенной болезни или гастрита.



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