Россиянам рассказали о причинах появления плохого запаха изо рта

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Неприятный запах изо рта может говорить о серьезном заболевании, утверждает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, галитоз – научное название симптома – может быть признаком той или иной патологии.
"<…> Для того чтобы устранить запах, необходимо понять, что именно вызвало его появление, а уже после этого приступать к борьбе с проблемой", – отметила Малиновская в беседе с "Мослентой".
Одной из причин может быть плохая гигиена и проблемы со здоровьем зубов и десен, заявила эксперт. Она посоветовала использовать зубную нить и хотя бы раз в год посещать осмотры у стоматолога. Также причиной галитоза может быть сухость во рту.
Иногда появление неприятного запаха провоцируют пробки в миндалинах. Они могут быть совсем незаметными, поэтому чаще всего их обнаруживает лишь врач. Помимо этого, галитоз вызывают проблемы с пищеварением, обычно на фоне гастрита и язвенной болезни. Некоторые люди с диабетом второго типа также сталкиваются с появлением неприятного запаха изо рта.
"Сам человек далеко не всегда замечает, что его дыхание несвежее. Один из "домашних" способов обнаружить галитоз – лизнуть ложку, подождать, пока слюна высохнет, и понюхать ее. Если запах неприятный и при этом он не связан с употреблением чеснока, лука и другой пищи с резким ароматом, то стоит обратиться к врачу", – заключила Малиновская.
Ранее врач-сурдолог, кандидат медицинских наук Павел Азаров рассказал, что у молодых женщин после родов может возникнуть отосклероз. По его словам, возникновение заболевания провоцируется и генетическими факторами. Патология проявляется снижением слуха и шумом.
"Доктор 24": запах изо рта
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