Вирусолог прокомментировал отмену ряда ограничений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отмену QR-кодов и других коронавирусных ограничений в Москве не стоит воспринимать как свидетельство окончания пандемии в столичном регионе, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, власти предоставили горожанам возможность самостоятельно соблюдать ограничительные меры, вакцинироваться и носить маски в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве.
"Для людей эпидемия не исчезла, у нас заболеваемость под 100 тысяч каждый день (по России. – Прим. ред.), 750–800 человек умирают (ежедневно. – Прим. ред.). Реально говорить о том, что эпидемия закончилась, конечно, нельзя. Но учитывая ситуацию... Это перекладывается на людей, они должны сами соблюдать противоэпидемиологические меры", – отметил Альтштейн.
Он пояснил, что если люди не будут соблюдать ограничения, то пандемия в любом случае закончится, но при большем количестве жертв.
3 марта Сергей Собянин подписал указ о прекращении использования QR-кодов и отмене ограничений на посещение объектов общепита, театров, музеев, а также культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Кроме того, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.
По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания "Омикроном" и госпитализаций продолжает снижаться, что позволяет отменить значительную часть действующих ограничений.
Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19
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