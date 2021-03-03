Московские врачи вылечили от коронавируса более 903 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса выздоровели еще 2 065 пациентов, сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 903 100. В Москве выявлено 1 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 853 человека", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие сутки в столице скончались 46 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин предположил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине текущего года. Специалист пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в Москве закончится к лету.

