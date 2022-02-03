В Европейском бюро ВОЗ допустили длительный период спокойствия с COVID-19

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Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в ближайшее время в Европе может наступить длительный период спокойствия в ситуации с коронавирусом благодаря вакцинации и доминированию штамма "Омикрон", который не вызывает тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Клюге отметил, что текущий период пандемии можно воспринимать как "прекращение огня", которое в перспективе может обернуться прочным миром.

"Этот контекст, с которым мы до сих пор не сталкивались во время этой пандемии, оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия", – подчеркнул он.

При этом Клюге заявил о необходимости продолжения вакцинации и пристального контроля над новыми штаммами, которые являются обязательными условиями оптимистичного развития событий.

Ранее преподаватель бельгийского университета KU Leuven, вирусолог Марк Ван Ранст заявил, что штамм "Омикрон" является более заразным и в то же время менее опасным по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, из-за чего в ближайшие месяцы страны Европы уже смогут снять антиковидные ограничения.