В ПФР сообщили, когда выплатят повышенную пенсию

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля, сообщает News.ru.

Вместе с пенсией за февраль пенсионерам выдадут доплату за январь с учетом доиндексации с 5,9 до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, для этого не надо обращаться в Пенсионный фонд.

В результате пенсию повысили для 30,8 миллиона неработающих пенсионеров. Она стала выше уровня инфляции за прошлый год, которая составила 8,4%.

Ранее Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

С 1 января выплаты увеличили на 5,9%, а с 1 февраля дополнительно проиндексировали до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тысячи рублей в месяц, составив 18 984 рубля.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Если страховая пенсия по инвалидности на конец 2021 года составляла 11 487 рублей, выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей. Если же пенсия по старости составляла 18 626 рублей, после индексации она вырастет на 1 602 рубля, до 20 228 рублей.