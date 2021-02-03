Врач хоккейного клуба спас жизнь пассажиру авиарейса Владивосток – Москва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врач молодежной команды череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Евгений Поморов оказал экстренную медицинскую помощь человеку, с которым летел в самолете из Владивостока в Москву, сообщается на странице "Северстали" в соцсети "ВКонтакте".

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. На этом рейсе летела наша молодежная команда, возвращавшаяся с выездной серии. Одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь, которую и оказал наш доктор", – говорится в сообщении.

В пресс-службе хоккейного клуба уточнили, что сразу после экстренного приземления пассажира увезла скорая помощь, а лайнер отправился в Москву по запланированному маршруту.

Ранее самолет рейса Сеул – Варшава авиакомпании LOT приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира. Уточнялось, что ему оказали первую помощь и доставили в городскую больницу. Самолет продолжил полет в пункт назначения.