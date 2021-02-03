Сделку "Яндекс.Такси" по покупке части активов "Везет" проверит ФАС

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ФАС России проверит возможную покупку "Яндекс.Такси" call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы организаций "Везет". Изучаться будут критерии на соответствие антимонопольному законодательству, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В СМИ появилась информация о том, что "Яндекс.Такси" объявил о покупке части активов группы "Везет" за 178 миллионов долларов США", – говорится в заявлении федеральной антимонопольной службы.

Часть средств от сделки выплатят после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

Ранее стало известно, что сервисы "Яндекса" стали информировать партнеров о вакцинации от коронавируса. Памятку о том, где и как можно сделать прививку, разослали через рабочие приложения.