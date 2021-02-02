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Экономика

14:57

"Яндекс.Такси" купит часть активов компании "Везет" за 178 млн долларов

экономика транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Яндекс.Такси" приобретет за 178 миллионов долларов call-центры и бизнес группы компаний "Везет" по заказу грузоперевозок. Об этом сообщается на сайте компании.

"Благодаря сделке "Яндекс.Такси" улучшит клиентский сервис и ускорит развитие логистической платформы. Жителям регионов будет предложена экспресс-доставка посылок и грузов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что часть средств от сделки будет выплачена после интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года.

"Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству", – рассказали в "Яндексе".

Также сообщается, что пользователи "Везет" смогут вызвать такси по телефону или в приложении "Яндекс Go".

Ранее сервисы "Яндекса" начали информировать партнеров о вакцинации от COVID-19. Памятку о том, где и как можно сделать прививку, разослали через рабочие приложения.

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