Росстат выяснил, сколько свободного времени остается у жителей России

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Свободное время у мужчин в РФ составляет в среднем 4 часа 25 минут в день, у женщин – 3 часа 42 минуты. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование федеральной службы государственной статистики.

По информации Росстата, в ряде российских регионов у жителей бывает много свободного времени. Речь идет о промежутках после работы, сна, общения, а также семейных дел.

Выяснилось, что больше всего свободного времени у мужчин в Ингушетии (6 часов 45 минут), Дагестане (5 часов 53 минуты) и Чечне (5 часов 53 минуты).

Женщины могут заниматься своими делами дольше всего в Северной Осетии (4 часа 35 минут), Ингушетии (4 часа 33 минуты), а также Карачаево-Черкесии (4 часа 32 минуты).

Помимо того, названы регионы России, где меньше всего свободного времени у мужчин и женщин. Ими стали Ямало-Ненецкий автономный округ (3 часа 41 минута) и Хабаровский край (3 часа 2 минуты) соответственно.

Согласно материалам Росстата, в Москве у мужчин свободного времени – 4 часа 44 минуты, а у женщин – 4 часа 9 минут.

Ранее в Росстате рассказали, сколько россиян привержены ЗОЖ. К показателям здорового образа жизни относится ежедневное потребление овощей и фруктов, физическая активность.