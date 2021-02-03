Россияне рассказали, как часто используют мат на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Семь из десяти россиян (73%) используют ненормативную лексику на работе. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Аналитики отмечают, что при этом 10% делают это регулярно, а 63% – очень редко. Каждый четвертый участник опроса ответил, что не позволяет себе использовать нецензурную лексику на рабочем месте.

В ходе исследования также выяснилось, что у 43% респондентов работодатель никак не реагирует на сотрудников, которые позволяют себе выругаться. А 40% опрошенных рассказали, что их руководитель делает замечания за мат.

В опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов РФ.

Невролог Александр Будик ранее рассказал о последствиях для организма, которые могут принести матерные слова. По мнению специалиста, брань воспринимается нашей центральной нервной системой как агрессия и организм переходит в состояние стресса. В нем человек даже может не заметить сильную головную боль. Этим врач объясняет тот факт, что несколько крепких словечек иногда помогают нам перенести боль или какую-то неприятность. Врач отметил, что при регулярном употреблении матерных слов наш организм будет практически постоянно находиться в состоянии стресса.