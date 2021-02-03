Москвичи сделали более 7 тыс благотворительных взносов с помощью нового сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 7 тысяч раз жители столицы сделали пожертвования с помощью благотворительного сервиса на сайте mos.ru, запущенного в октябре 2020 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что пожертвовать средства можно на программы социально-психологической реабилитации для людей с инвалидностью. Также направить помощь можно беременным и женщинам с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

"Для реабилитации нужны средства, но в пандемию пожертвования упали практически до нуля. Поэтому мы надеемся, что с помощью сервиса сможем собирать необходимые нам суммы. Даже если горожане будут регулярно жертвовать 10 рублей, это будет замечательным подспорьем", – приводятся в материале слова директора фонда "Спешите делать добро!" Татьяны Ивановой.

Также перевести средства можно фондам, которые занимаются защитой бездомных животных. Например, пожертвовать деньги на центр содержания, лечения и социализации "Мокрый нос", передать деньги на лечение или помочь достроить "РэйДом" для таких животных.

Ранее к сервису уже подключились организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Фонд продовольствия "Русь", фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", фонд "Женщины за жизнь", фонд "Благо дари миру" и фонд помощи бездомным животным "Ника".

Делать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физические лица. Для этого нужно войти в раздел "Мои платежи", после чего следует выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность". Затем следует выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Перевод можно сделать только с помощью банковской карты.