Педагог по этикету рассказала, как вести себя в общественных местах в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала Москве 24, как вести себя в общественных местах в период пандемии коронавируса. По словам эксперта, задавать вопросы о здоровье некорректно (например, переболел ли человек или же есть у него антитела), однако в сегодняшних реалиях правила несколько смягчаются.

"Сейчас мы все озабочены своим здоровьем в связи с ситуацией с коронавирусом. Каждый вправе побеспокоиться о себе и понять, не грозит ли ему опасность. Если уж мы продолжаем вести дела, то понимаем, что рискуем: какие бы вопросы мы ни задавали своему визави, он может элементарно не знать, заразился или нет. Он может искренне отвечать, что не болен, но тем не менее потом выяснится, что он был в стадии инкубационного периода", – сказала специалист.





Татьяна Николаева педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Если мы все-таки волнуемся о здоровье, то сколько угодно задаем эти вопросы, люди близкие нас понимают. Если это малознакомые люди, то постарайтесь воздерживаться от такого рода вопросов и носите маски обязательно. Сами себя защищаем и не нервируем других: не снимаем маски в общественном месте, мы туда входим уже в масках.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что не следует спорить с людьми, которые по долгу службы обязаны просить нас надевать маски в общественных местах.

"Нам не приказывают их надеть. Если это охранники, кассиры, продавцы, они обязаны нам сказать, их штрафуют, если они имеют дело с незащищенными покупателями. Но они официальные лица, представители своих компаний, имеющие свои обязанности и не имеющие права дискутировать с нами на эти вопросы. Мы просто по первому их напоминанию надеваем маску", – говорит эксперт.

Кроме того, обратиться к своему собеседнику с просьбой надеть маску тоже можно, но, если он отказался, не стоит "ввязываться в бой", добавила Николаева. По словам эксперта, в случае дискомфорта из-за проигнорированного пожелания всегда можно интеллигентно прекратить общение.

Педагог дала рекомендации и по тому, как вести себя в любых общественных местах, если рядом с вами кашляет или чихает человек.





Татьяна Николаева педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Можно отойти без всяких некорректных замечаний, без уничтожающих, испепеляющих взглядов. Имеем право заботиться о своем здоровье, но пепелить взглядом никого не надо.

Ранее в Москве смягчили действие антиковидных мер. Так, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу носит рекомендательный характер: выбор остается за руководством компаний и предприятий.

Сняли ограничения и на ночную работу предприятий общественного питания, клубов, боулингов, караоке и других организаций индустрии отдыха, которые раньше не могли принимать гостей с 23:00 до 6:00.

При этом масочный режим в столице по-прежнему сохраняется.