Жителей Подмосковья призвали не охотиться с луками и арбалетами

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В Подмосковье призвали воздержаться от охоты с луками и арбалетами. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Это объясняется отсутствием порядка регистрации подобного оружия.

"Управление Госохотнадзора во избежание конфликтных ситуаций в первую очередь рекомендует воздержаться от применения при осуществлении охоты не зарегистрированного в установленном порядке метательного стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Согласно вступившему в силу 30 января 2020 года федеральному закону, в региональных угодьях разрешается охота с луком или арбалетом, однако это возможно лишь в том случае, если имеются специальные разрешения.

В частности, метательное стрелковое оружие могут иметь граждане, у которых есть охотничий билет и разрешение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, на хранение и ношение охотничьего оружия.