Британский студент изменился до неузнаваемости, похудев на 100 кг

Фото: скриншот видео The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan/youtube.com

Студент из Манчестера смог похудеть более чем на 100 килограммов. Об этом информирует газета Daily Mirror.

Отмечается, что 20-летний парень испытывал нездоровую любовь к вредной пище, из-за чего его вес достигал 197 килограммов. Спустя время это отразилось на его здоровье – у юноши начались боли в грудной клетке.

Мать молодого человека посоветовала ему сесть на сбалансированную диету, которой придерживалась она сама. За 11 месяцев подобного образа жизни британец смог сбросить 95 килограммов. Придя в университет, он остался неузнанным – настолько сильно он преобразился.

Ранее сообщалось о том, что Кристиан Бэйл снова экстремально похудел ради новой роли. После этого актер заявил, что больше не будет садиться на жесткие диеты ради кино.