Интернет-омбудсмен раскритиковал идею приостановить прием посылок из Китая

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с Москвой 24 раскритиковал инициативу депутата Виталия Милонова о приостановке приема посылок из китайских интернет-магазинов в Россию из-за коронавируса.

Специалист считает, что решение о приостановке приема китайских товаров должны принимать профессионалы в этой области. Он уточнил, что любые торговые войны заканчиваются ущербом для экономики в целом.

"В первую очередь посылками пользуются непосредственно граждане. Я не вижу смысла ограничивать торговлю до того момента, пока профессионалы, которые понимают, как распространяется вирус, не скажут, что это необходимо сделать", – подчеркнул Мариничев.

Ранее Милонов выдвинул предложение приостановить поступление в Россию посылок с товарами из Китая. Депутат Госдумы аргументировал свое предложение тем, что пока точно неизвестно о способах заражения новым вирусом, о методике его лечения и как он ведет себя в "спящем режиме".

Он добавил, что китайские интернет-магазины продают россиянам как товары легкой промышленности и народного потребления, так и продукты питания, различные приправы и даже готовые блюда длительного хранения. По его словам, все это может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

Милонов считает, что если не приостановить поступление заказов на территорию РФ, то российская почта может превратиться в разносчика и распространителя микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для россиян.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.