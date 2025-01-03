Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Поезд Деда Мороза, который с 19 ноября путешествует по российским городам, прибыл на Киевский вокзал в Москве утром 3 января. Далее он отправится на Север России, сообщает ТАСС.

"Мои добрые друзья-железнодорожники вновь снарядили поезд волшебный, чтобы всюду я успел побывать: и на Урале, и в Сибири, на БАМе, на Дальнем Востоке, даже на Сахалине. Сегодня мы приехали вновь к вам в гости, в столицу нашей страны необъятной", – отметил главный зимний волшебник.

4 января поезд прибудет в Псков, после чего отправится в Великий Новгород, а 6 января он прибудет в Санкт-Петербург. 11 января Дед Мороз вернется в Великий Устюг.

Во время остановки жители и гости России могут принять участие в праздничной программе, посмотреть кабину паровоза, сделать фотографии, приобрести сувениры и отправить послание Деду Морозу.

31 декабря Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом и призвал сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви. Он призвал горожан творить больше добрых дел, ценить родных и близких, а также беречь себя. Кроме того, волшебник пообещал исполнить самые заветные желания россиян.

