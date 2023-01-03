Ученые установили, что замедленная реакция может быть признаком вирусной инфекции

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Снижение когнитивных способностей может свидетельствовать о развитии вирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Мичиганского университета.

Исследователи изучили показатели 18 добровольцев, которые на протяжении трех дней проходили тесты на работу мозга, а затем подверглись воздействию вируса простуды.

"Наше новое исследование показывает, что когнитивные способности человека до воздействия респираторного вируса могут предсказать тяжесть будущей инфекции", – отмечает автор работы Альфред Герой.

С помощью компьютерного алгоритма ученым удалось установить связь между ухудшенной реакций и подверженностью инфекции. В будущем ученые планируют подтвердить свои выводы в более крупном исследовании.

Ранее стало известно, что за уровень IQ и качество здоровья отвечают одни и те же гены. Об этом сообщили психологи из Венского университета. Они проанализировали данные 13-летнего исследования, в которых содержались данные о когнитивном, физическом и психологическом состоянии 11 тысяч добровольцев старше 50 лет.

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