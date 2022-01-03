Облачная погода и снег ожидаются в Москве 3 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в столичном регионе в понедельник, 3 января. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем столица и область попадут под влияние атмосферного фронта.

Температура воздуха в городе будет варьироваться от -9 до -7 градусов. При этом в Подмосковье ожидается от 5 до 10 градусов мороза.

В Москве днем будет дуть южный ветер с порывами до 8 метров в секунду. При этом показатель давления составит 738 миллиметров ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 80%", – добавляется в материале.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей об усилении морозов. По словам метеоролога, во вторник и среду, 4 и 5 января, температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже нормы.

Кроме того, в среду в Москве прогнозируется штормовое ненастье. В столице будет господствовать активный атлантический циклон с запада.