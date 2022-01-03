Облачная погода и снег ожидаются в Москве 3 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в столичном регионе в понедельник, 3 января. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
По данным синоптиков, днем столица и область попадут под влияние атмосферного фронта.
Температура воздуха в городе будет варьироваться от -9 до -7 градусов. При этом в Подмосковье ожидается от 5 до 10 градусов мороза.
В Москве днем будет дуть южный ветер с порывами до 8 метров в секунду. При этом показатель давления составит 738 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 80%", – добавляется в материале.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей об усилении морозов. По словам метеоролога, во вторник и среду, 4 и 5 января, температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже нормы.
Кроме того, в среду в Москве прогнозируется штормовое ненастье. В столице будет господствовать активный атлантический циклон с запада.
Морозы окрепнут в Москве на следующей неделе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: