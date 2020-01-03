Потепление ожидается в Москве 3 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пасмурная погода без осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 3 января.

Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион "продолжает штурмовать" теплый атлантический воздух, который принес североатлантический циклон.

Максимальная температура воздуха достигнет 1-3 градусов тепла. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха около 85 процентов.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 6-11 метров в секунду. Синоптики предупредили, что погодные колебания вызывают метеопатические реакции и ухудшение самочувствия.

Гидрометцентр ранее продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве до 21:00 4 января из-за ветра и гололедицы.

Центр погоды "Фобос" пообещал в канун праздника Рождества приход скандинавского циклона и снежный покров около 5-7 сантиметров.