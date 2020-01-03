Более 20 новых автобусных маршрутов запустят в Подмосковье

Фото: mtdi.mosreg.ru

Порядка 24 новых автобусных маршрутов планируется запустить в Подмосковье в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, транспортная доступность улучшится для более 700 тысяч жителей Московской области.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анны Кротовой, в 2019 году было открыто 19 новых автобусных маршрутов. Они начали свою работу в Одинцово, Домодедово, Мытищах, Ступино и Рошале.

Также 48 маршрутов регулярных перевозок было переведено в регулируемый тариф с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. Они работают в Одинцовском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском и других городских округах.

Сергей Собянин ранее подписал постановление, которым утверждаются новые тарифы на городской общественный транспорт. Они начнут действовать с 1 февраля 2020 года.