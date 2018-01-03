Зима придет в Москву 8 января

Фото: ТАСС/Корольков Александр
Теплая погода в столичном регионе продержится до пятницы, 5 января, но уже с понедельника, 8 января, температура воздуха в городе станет отрицательной.
"Кратковременное похолодание до 0 градусов возможно только в пятницу. А вот более затяжной холодный период начнется с понедельника, 8 января. Даже днем показания термометров будут оставаться в области отрицательных значений", – рассказали Агентству "Москва" в погодном центре "Фобос".
Синоптики также отметили, что в столице состоялся очередной зимний антирекорд. По словам специалистов, обычно в это время года высота сугробов в городе достигает 20 сантиметров. Отсутствие снега в данный период времени наблюдается впервые за весь период метеонаблюдений.
Также метеорологи отметили, что нынешняя погода в столице больше соответствует климатической норме Симферополя.
Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве. Отмечалось, что 7 января воздух может прогреться до 4–5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордным дня за почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Прошлый максимум 7 января пришелся на 2007 год, когда столбики термометров показывали 3,5 градуса тепла.
Рекордно высокая температура может установиться и 6 января. В этот день ожидается, что воздух прогреется до 2–3 градусов. 3,6 градуса – это предыдущий максимум дня, установленный в 1973 году.
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