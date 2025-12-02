Форма поиска по сайту

02 декабря, 06:15

Общество

Облачная погода и туман прогнозируются в Москве 2 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода преимущественно без осадков прогнозируется в Москве во вторник, 2 декабря. Местами по городу возможен туман, сообщает Гидрометцентр России.

Температура днем в столице будет в пределах от 0 до 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер в столичном регионе будет слабый, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 4 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана. Предупреждение актуально и для Подмосковья. Оно будет действовать до 09:00 среды, 3 декабря.

Синоптики отмечают, что декабрь в Москве будет существенно теплее нормы, особенно его первая декада. Кроме того, практически вся европейская территория РФ, кроме севера, находится в теплой части антициклона, в зоне повышенного давления. Это объясняет отсутствие существенных осадков.

Теплая погода в Москве сохранится до середины декабря

