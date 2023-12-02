Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве 3 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачно с прояснениями, небольшой снег и гололедица ожидаются в столице в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщают синоптики, днем в субботу в столице ожидается от минус семи до минус пяти градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до 10 градусов мороза. При этом ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах от 9 до 4 градусов ниже нуля, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.

Сообщается, что в субботу в столичном регионе будет южный ветер 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о 20-градусных морозах на следующей неделе. Это существенно ниже нормы и даже холоднее, чем обычно бывает в январе. При этом в субботу, 2 декабря, в Гидрометцентре прогнозируют идеальную погоду для лыжных прогулок.