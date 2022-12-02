В Ozon ответили на жалобы клиентов из-за проблем в логистике

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сообщения о массовых жалобах клиентов на проблемы в работе доставки и сбое в технике и логистических систем Ozon являются ложными. С таким заявлением выступили представители маркетплейса.

По их словам, некоторые задержки в доставке действительно могут быть из-за длительных распродаж.

До этого в СМИ распространилась информация о массовых жалобах на проблемы с доставкой и логистические сбои, которые начались за неделю до конца ноября. Некоторые сообщали о том, что им множество раз переносили дату выдачи заказа.

"Оценивать работу площадки с десятками миллионов пользователей следует по доле инцидентов от общего числа заказов. Роста обращений пользователей и перенесенных заказов в процентах от общего числа заказов не происходит", – цитирует пресс-службу маркетплейса "Лента.ру".

По словам представителей Ozon, статусы заказов для клиентов в настоящее время корректны. Но подобное нарушение могло случиться в период акции "11.11". В компании заверили, что сразу же при обнаружении проблемы они начали рассылать уведомления о заказах через СМС.

В конце ноября у 11 сотрудников склада Ozon в Подмосковье был диагностирован менингит. Порядка 15 человек складского помещения были госпитализированы с ОРВИ. Однако в компании заявили, что массового заражения сотрудников зафиксировано не было.

Ситуацию с менингитом на складе Ozon в Подмосковье взяли под контроль – Роспотребнадзор

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