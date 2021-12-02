В Москве выявили 3 805 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 3 805 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 869 пациентам. На ИВЛ остаются 568 заболевших коронавирусом.

"В городе выздоровели еще 3 634 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 779 716", – говорится в сообщении.

За последние сутки в Москве скончались 92 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус.

В России за последние 24 часа выявили 33 389 новых случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста фиксируются в Республике Калмыкия – 0,08%, Республике Алтай – 0,17%, а также в Республике Тыва – 0,18%.

