В ГД оценили идею создать программу "Земский строитель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение создать программу "Земский строитель", сообщает RT.

По его словам, на сегодняшний день ощущается нехватка специалистов в строительной сфере из-за пандемии коронавируса.

"Сегодня строительный рынок остро нуждается в дополнительных ресурсах. Можно создать такую программу, чтобы стимулировать приток кадров на село, но у нас в целом нехватка", – сказал он.

Нилов добавил, что эта проблема наблюдается во всей России.

"Даже если создать такую программу, то специалист поедет работать на село, только если будут очень привлекательные условия", – добавил депутат.

Идею о создании программы предложил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он выразил мнение, что эта акция стала бы логичным продолжением государственных проектов "Земский доктор" и "Земский учитель", которые позволяют привлекать профессионалов в малые населенные пункты, в том числе за счет единовременной подъемной выплаты в размере 1 миллиона рублей.

