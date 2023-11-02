Депутат ГД подала в суд на Антона Красовского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева подала в суд на блогера Антона Красовского. Информация об иске опубликована в базе Басманного районного суда Москвы.

В беседе с "Газетой.ру" бывший мэр Якутска сообщила, что иск связан с распространением Красовским утверждений, которые порочат ее честь и достоинство.

Женщина выразила надежду, что инстанция со всем разберется и примет обоснованное решение.

Ранее Красовский во время эфира на RT с приглашенным гостем писателем Сергеем Лукьяненко выступил с предложением убивать украинских детей. По его мнению, лучшим способом было бы их утопить или сжечь.

После этого главный редактор RT Маргарита Симонян назвала высказывания журналиста дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим.

В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить резкие высказывания Красовского. Доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала, было поручено сделать главе московского СК Андрею Стрижову.