Аномальное тепло уйдет из Москвы к 10–11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в Москве вернется к климатической норме 10–11 ноября. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В третьей пятидневке ноября в этом году температура будет приближаться к нормальным значениям, температурный фон будет около 0 градусов", – заявил он.

По словам синоптика, температура воздуха продержится в столице чуть выше нормы на 3–4 градуса до конца первой декады ноября.

Ранее Вильфанд сообщил, что воздух в Москве и Подмосковье 5 ноября прогреется до 13–14 градусов. Не исключено, что это будут самые высокие значения за весь период наблюдения, отметил синоптик. В то же время в этот день будет облачно, дождливо, а ветер усилится до 17 метров в секунду. В последующие дни температура понизится, но все равно будет выше нормы.

Синоптики пообещали аномальное тепло и ливни в ближайшие дни в столице