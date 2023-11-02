02 ноября, 09:42Общество
Росстат закажет работу за 11,9 млн рублей по изменению учета расходов населения
Фото: depositphotos/gregorylee
Росстат опубликовал на сайте госзакупок контракт на реализацию научно-исследовательской работы (НИР) по теме "Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (2023–2024 года)". Об этом сообщает РБК.
По данным издания, цена контракта составила более 11,9 миллиона рублей. Как уточнили в сообщении, работу необходимо выполнить до ноября 2024 года.
Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что российский бюджет является надежным и сбалансированным.
До этого Михаил Мишустин отметил, что власти обязуются выполнить все социальные обязательства перед россиянами при появлении любых обстоятельств. Также он отметил, что в РФ сейчас фиксируется один из самых низких показателей инфляции в мире.
Россияне должны будут отчитываться о расходах для оформления визы в консульствах стран ЕС
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