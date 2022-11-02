Нутрициолог развеяла миф о вреде майонеза и сала

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Продукты вроде майонеза, колбасы, сала, яиц и кофе можно употреблять без вреда для здоровья, но только в определенном количестве. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

По словам эксперта, любая еда в большом количестве представляет проблему. "Бояться майонеза не надо. Надо бояться его количества. Когда мы с вами съедим одну столовою ложку в день, ничего страшного в этом нет", – объясняет она.

То же самое касается и яиц, продолжает эксперт. Их стоит употреблять не более двух штук в день.





Ольга Панова нутрициолог На 100 граммов яйца у нас 13 граммов чистого белка, хорошего, который легко усваивается. Другое дело, что если мы съели два яйца, то уже получили дневную норму холестерина. Дальше это будет перерабатываться в тот холестерин, который нам не нужен.

Не стоит опасаться и полностью исключать из рациона сало. По словам нутрициолога, это очень хороший продукт. Например, он обладает способностью снижать уровень холестерина.

"В сале есть арахидоновая кислота, за счет нее и снижается уровень холестерина. Поэтому если смотреть широко, то это уникальный продукт", – сказала Панова в интервью программе "Доктор 24".

Когда человек употребляет сало, в его организме вырабатывается гормон, который утоляет голод. Однако, несмотря на все полезные свойства этого продукта, в день его следует есть не больше 30 граммов, говорит специалист. Те же правила распространяются и на колбасу. Вопрос в том, в каком количестве ее употребляет человек, комментирует Панова.





Ольга Панова нутрициолог Мы не перебарщиваем с количеством. В день не рекомендуется потреблять больше 50 граммов колбасы с более-менее хорошим составом.

Еще один продукт, который можно употреблять ежедневно, но в определенном количестве, – это кофе. Лучше всего ограничиться одной чашкой в день, заключила нутрициолог.

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