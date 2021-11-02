Глава Кузбасса призвал студию Лебедева публично извиниться за открытку с горящим кинозалом

Фото: Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возмутился открыткой Студии Артемия Лебедева с горящим кинозалом и призвал команду принести публичные извинения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее студия выпустили серию открыток к Хэллоуину. На одной из картинок был изображен кинозал в огне. Многие пользователи Instagram связали изображение с пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня".



Цивилев подчеркнул, что такие записи не могут быть смешными или остроумными.

"Я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим творчеством. Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам", – отметил губернатор Кемеровской области.

Изображение не понравилось и депутату Госдумы Сергею Пахомову, сообщает News.ru. Он подчеркнул, что студия поступила некрасиво, опубликовав такую открытку. При этом депутат заметил, что извинения – личное дело каждого человека.

"Контекст не очень. С одной стороны, вроде бы ничего страшного, но – учитывая то трагическое событие – дети же погибли. По крайней мере, как минимум в одном регионе это будет воспринято совсем уже... и во всей стране, мне кажется, тоже", – подчеркнул Пахомов.

Он отметил, что у всех свои методы привлечения внимания.

Трагедия в Кемерове произошла в 2018 году. 25 марта загорелся местный ТРЦ "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там же были кинотеатр и детские игровые комнаты.

В результате погибли 60 человек, большинство из которых – дети.

