Врач назвал неочевидную причину кашля

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Причиной кашля может оказаться инородное тело в ухе, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он сообщил, что однажды к нему пришел пациент, который побывал у многих специалистов, прошел обследование, но так и не нашел причину кашля.

"Мы у него нашли в ухе жесткий-жесткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и все прошло", – рассказал Мясников.

Он добавил, что также кашлевые рецепторы находятся в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

Ранее Мясников рассказал, что антибиотики не следует принимать при кашле, вирусном бронхите и гайморите. По словам специалиста, лечение боли в горле и бронхита необходимо начинать с противокашлевых средств, не спеша с приемом антибиотиков.