Юрист оценил законность штрафов за псевдомаски в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россиян, которые пытаются заменить медицинские маски оригинальными изобретениями, неизбежно ждет штраф. Об этом заявил юрист Евгений Кириченко, передает News.ru.

"...в требованиях [Роспотребнадзора] указано, что на человеке должна быть гигиеническая маска для защиты органов дыхания. То есть конкретики, какой именно она должна быть, нет. Но если в маске будет дырка, то штраф все равно выпишут", – заявил специалист.

Уточняется, что аналогичное решение последует и за шарф, намотанный на лицо вместо маски. По словам юриста, попытки оспорить штраф могут быть многочисленными, однако в конечном итоге бесплодными.

При этом Кириченко отметил, что за спущенную на подбородок маску представители власти не имеют права применять санкции. Они могут сделать замечание, после чего россиянин должен будет надеть ее правильно. На этом инцидент должен быть исчерпан.

Согласно действующему законодательству, ношение индивидуальных средств защиты регулируется статьей 20.6.1 КоАП РФ. Штраф по ней составляет от 1 до 30 тысяч рублей (в Москве – 4 тысячи рублей).

С начала осени в Москве оштрафовали за отсутствие масок свыше 66 тысяч человек. Такие данные в конце октября озвучил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

