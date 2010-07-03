Спрос на собак породы малинуа вырос после ликвидации аль-Багдади

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Популярность породы овчарок малинуа за пять лет в России выросла на 80 процентов. Собака этой породы участвовала в операции по ликвидации главаря запрещенной на территории РФ террористической группировки ИГ. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на слова президента национального клуба породы бельгийских овчарок Светланы Еремеевой.
Она отметила, что рост популярности собак породы малинуа – не очень хорошая тенденция. Бельгийские овчарки популярны на службе в полиции, однако там ими занимаются, процесс обучения подставлен под очень пристальный контроль. Обычный человек не всегда может справиться с такой сложной задачей.
Кинолог добавила, что малинуа является одной из самых спортивных пород. Эти собаки участвуют во всех возможных видах спорта. Такая порода подходит активным людям, которые будут заниматься дрессировкой собаки на профессиональном уровне.
"Популяризировать данную породу нельзя, потому что она не подходит всем подряд владельцам. Ни в коем случае нельзя ребенку дарить эту собаку и никакую в принципе", – подчеркнула специалист.
Сейчас стоимость собак породы малинуа составляет от 30 до 140 тысяч рублей. Цена из многих составляющих, например, происхождения щенка и заслуг родителей.
Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще заводить маленьких собак. В столице самые популярные – это маленькие собаки и кошки, а также мелкие грызуны, кролики и попугаи. Встречаются также ценители редких видов животных, есть обезьяны, мелкие хищники или даже крокодилы.
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