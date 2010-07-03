Маленькие собаки обошли кошек по популярности

Москвичи стали чаще заводить маленьких собак. Об этом заявил глава комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, сообщает Агентство "Москва".
"У нас в городе ежегодно вакцинируется коммерческими и государственными ветклиниками около 500 тысяч животных. Соотношение между собаками и кошками примерно 50 на 50, хотя последнее время стало больше собак. Раньше на улицах мы видели московскую сторожевую, сенбернаров, ротвейлеров и другие крупные породы, а сейчас все собаки на руках – это йорки, мопсы, шпицы", – сказал он.
В столице самые популярные – это маленькие собаки и кошки, а также мелкие грызуны, кролики и попугаи. Встречаются также ценители редких видов животных, есть обезьяны, мелкие хищники или даже крокодилы.
Ранее стало известно, как россияне предпочитают называть своих собак. Большинство людей называют своих питомцев в честь греческих богов, дорогих марок автомобилей, популярных актеров и киногероев. Топ-10 самых популярных кличек собак: Оскар, Арчи, Оливия, Юджин, Зевс, Жасмин, Жаклин, Цезарь, Николь, Глория.
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