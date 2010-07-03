Синоптики предупредили о сильном ветре в праздничные выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье и понедельник в столичном регионе прогнозируется ветер с порывами 12-17 метров в секунду. Температура может ощущаться на 3-4 градуса ниже фактических показателей.

"Погода будет ветреная. Температура – семь-восемь градусов – с таким ветром может казаться более прохладной", – рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В понедельник к Москве прорвется порция средиземноморского воздуха, температура начнет расти. Днем облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура – от +7 до +9 градусов, по области – от +6 до +11. В ночные часы местами возможен небольшой дождь.

После резкого похолодания температура в Москве постепенно возвращается к плюсовым показателям. По прогнозам ведущего специалиста Центра погода "Фобос" Михаила Леуса, в ближайшие дни погода будет облачной.

"В воскресенье столичный регион окажется под влиянием активного атлантического циклона, причем Москва и окрестности будут находиться в его теплом секторе. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, на этот раз преимущественно в виде дождей, а температура воздуха будет повышаться", – рассказал телеканалу Москва 24 синоптик.

Главный сюрприз специалисты обещают во вторник. В этот день, согласно прогнозам, температура может подняться до 11 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, что климатическая зима придет в Россию еще не скоро. Сейчас в стране наблюдается предзимье, которое длится с середины октября до 15-20 декабря. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.

