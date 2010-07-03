Врачи посоветовали не ходить с голыми щиколотками зимой

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Мода на голые щиколотки грозит серьезными проблемами со здоровьем. Подвернутые или укороченные джинсы в холодное время года могут стать причиной развития простудных заболеваний и переохлаждения. Об этом сообщает ТАСС.
По словам председателя Ассоциации медицинских журналистов Виктории Шадеркиной, подобная мода провоцирует рост простудных заболеваний. Переохлаждение организма из-за подворотов отразится на голеностопном суставе, возможно появление воспалительных процессов. "Такая мода губительна для поколения", – заключила эксперт.
Врач-терапевт Людмила Лапа также подчеркнула необходимость держать ноги в тепле. Голые щиколотки зимой в конечном итоге приведут к нарушению кровообращения в ногах, в результате чего снижается иммунитет и возникает высокий риск переохлаждения.
Специалист напомнила, что мода на укороченные брюки пришла в Россию из европейских стран. При этом многие россияне забывают, что в Европе совсем другие климатические условия. "У нас погода совершенно не соответствует" – резюмировала она.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в ноябре будет выше нормы только на Дальнем Востоке. На остальной территории страны – около нормы. По его словам, самые значительные положительные температурные аномалии прогнозируются на Чукотке и Камчатке, а также в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае. На европейской территории страны температура ожидается около нормы, но на положительном фоне.
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